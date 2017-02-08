Президент Туркмении отправил одного избирателя отдыхать на море

«Хроника Туркменистана». Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился организовать поездку в туристическую зону «Аваза» на туркменском побережье Каспия для избирателя, который никогда там не отдыхал.

Распоряжение глава государства дал в ходе рабочей поездки по Лебапскому велаяту (область на востоке страны).

Во время встречи в рамках избирательной кампании со строителями медицинского центра в городе Туркменабаде Бердымухамедов попросил поднять руку тех, кто еще не отдыхал в туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия. Руку поднял один строитель.

Глава государства проинформировал строителей о работе по созданию на туркменском побережье Каспийского моря мирового курорта и отдал распоряжение хякиму (главе администрации) Лебапского велаята организовать для поднявшего руку работника и его семьи поездку в туристическую зону «Аваза».

http://www.chrono-tm.org/2017/01/prezident-turkmenii-otpravil-odnogo-izbiratelya-otdyihat-na-more/