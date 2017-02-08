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В Астане появятся селфи-парки

BNews.kz (Казахстан). В столице появилось новое веяние в озеленении города — селфи-парки. В ближайшее время построят три новых сквера со специальными скульптурами для селфи.

 

Первый и самый крупный парк разместится в районе пересечения проспектов Женис и улицы Джангильдина. Его площадь — более 3 тысяч квадратов. Аналогичный сквер, только чуть меньше (более 2 тысяч квадратов), будет находиться на проспекте Сарыарка.

 

Примерно треть участков уйдет под насаждения и газоны. Остальные — под дорожки, скамейки и оборудование. На территории предусмотрят специальные фишки для фотографирования.

 

Судя по проекту, темой оформления станет музыка. В документации, которая недавно прошла экспертизу управления природных ресурсов Астаны, говорится, что для селфи будут предназначены контрабас, рояль и другие инструменты. Впрочем, некоторые из них посетители смогут использовать по прямому назначению, к примеру, металлический антивандальный барабан или ксилофон.

 

Пока неизвестно, понравится ли идея властей жильцам ближайших домов, которые наверняка рассчитывают отдыхать в тишине.

 

Третий парк откроется на улице Молдагуловой, на участке между проспектами Женис и улицей Потанина. Он ориентирован на детский отдых. Там расположатся песочницы, горки и дом-лабиринт, который, видимо, и станет любимым объектом для селфи.

 

http://bnews.kz/ru/redesign/news/v_astane_poyavyatsya_selfiparki
Ссылка: http://kyr.24.kg/bolshoj_tirazh/42897/
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