Bild (Германия). По данным источников в западноевропейских спецслужбах, избранный президент США Дональд Трамп ищет способы аннулирования санкций против России по рекомендации бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Киссинджер хочет формального признания сфер влияния России, а именно негласное доминирование среди стран бывшего Советского Союза.

Генри Киссинджер может «предотвратить новую холодную войну» и стать посредником между Вашингтоном и Москвой при администрации Трампа.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/952679/smi_tramp_po_riekomiendatsii_kissindzhiera_khochiet_sniat_sanktsii_s_rf