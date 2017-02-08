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Трамп по рекомендации Киссинджера хочет снять санкции с РФ

Bild (Германия). По данным источников в западноевропейских спецслужбах, избранный президент США Дональд Трамп ищет способы аннулирования санкций против России по рекомендации бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

 

Киссинджер хочет формального признания сфер влияния России, а именно негласное доминирование среди стран бывшего Советского Союза.

 

Генри Киссинджер может «предотвратить новую холодную войну» и стать посредником между Вашингтоном и Москвой при администрации Трампа.

 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/952679/smi_tramp_po_riekomiendatsii_kissindzhiera_khochiet_sniat_sanktsii_s_rf

 
Ссылка: http://kyr.24.kg/bolshoj_tirazh/42398/
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