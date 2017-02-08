ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 86 процентов россиян

«Взгляд» (Россия). Деятельность президента России Владимира Путина в целом одобряют около 86 процентов граждан, а за «Единую Россию» готовы проголосовать 48 процентов россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С начала декабря рейтинг доверия Путину вырос с 57,2 до 67,3 процента. Кроме президента, в тройку самых популярных политиков вошли глава МИД России Сергей Лавров с рейтингом доверия 14,4 процента и премьер-министр Дмитрий Медведев –13,7 процента.

Кроме того, 85,8 процента опрошенных отметили, что одобряют деятельность Владимира Путина, в начале месяца показатель составлял 85,4 процента. Деятельность Дмитрия Медведева одобряют 61,1 процента. При этом работой правительства в целом удовлетворены 60,9 процента.

О доверии главе Минобороны Сергею Шойгу заявили 11,5 процента респондентов, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 9,6 процента, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 4,9 процента, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову доверяют 1,9 процента.

Вместе с тем Алексею Навальному, который на прошлой неделе объявил о желании участвовать в гонке за пост президента России, доверяют только 0,4 процента.

В то же время лидером среди политиков, которым граждане не доверяют больше других, стал Жириновский (21,7 процента), за ним следуют Зюганов (10 процента) и Медведев (8,8 процента). О недоверии Путину заявили только 2 процента респондентов.

Согласно другому опросу ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» с начала декабря поднялся с 45 до 48 процентов, в то время как рейтинг ЛДПР немного снизился и составил 12 процентов. Рейтинг КПРФ опустился до 8,2 процента. Сильнее других упал рейтинг «Справедливой России» - с 7,8 до 4,9 процента.

http://vz.ru/news/2016/12/22/850790.html