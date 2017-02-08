08:13
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Большой тираж

Смог накрыл 1,88 миллиона квадратных километров территории Китая

«Жэньминь жибао» (Китай). В последние дни многие китайские районы столкнулись с проблемой серьезного загрязнения воздуха. Согласно данным мониторинга, обнародованным Министерством охраны окружающей среды КНР, площадь территорий, оказавшихся во власти смога, достигла 1,88 миллиона квадратных километров.

 

Качество воздуха в 50 китайских городах оценивалось как «серьезное загрязнение». Наивысший, «красный» уровень тревоги объявили в 28 городах, включая Пекин, Тяньцзинь и Шицзячжуан, «оранжевый» уровень тревоги - в 20 городах.

 

В частности список самых загрязненных городов возглавил Шицзячжуан.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1223/c31516-9158393.html
Ссылка: http://kyr.24.kg/bolshoj_tirazh/42189/
Версия для печати
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!