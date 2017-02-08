08:12
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Большой тираж

Туркменистан обвинил Иран в неуплате долга в $2 миллиарда

«Хроника Туркменистана». Иран, два месяца назад заявлявший, что больше не нуждается в туркменском газе, теперь обеспокоен угрозами Туркменистана прекратить подачу газа в зимний период, когда потребность в газе достигает своего пика.

 

Туркменистан утверждает, что с 2012 года Иран задолжал уже $2 миллиарда за поставки туркменского газа.

 

Информагентство Fars со ссылкой на неназванных представителей иранских властей сообщило, что Иран полностью прекратит закупки газа в Туркменистане в случае, если Ашхабад продолжит требовать выплату долга.

 

На данный момент, помимо Китая, Иран является одним из двух импортеров туркменского газа.

 

http://www.chrono-tm.org/2016/12/turkmenistan-obvinyaet-iran-v-neuplate-dolga-v-2-mlrd/
Ссылка: http://kyr.24.kg/bolshoj_tirazh/42033/
Версия для печати
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!