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Госдеп обвинил МИД Турции во лжи об убийстве посла РФ

«Интерфакс» (Россия). Полностью лишенными оснований и «лживыми» назвал представитель американского госдепартамента Джон Кирби заявления о причастности США к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.

 

«Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды», - сказал он на брифинге в ведомстве.

 

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Дипломат сделал заявление в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что к убийству причастен сторонник находящегося в США турецкого оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Вашингтон не выдает Анкаре, несмотря на многочисленные требования.

 

Кирби сообщил, что госсекретарь США Джон Керри в телефонной беседе с Чавушоглу «выразил озабоченность исходящей от Турции риторикой, касающейся американской причастности, молчаливой поддержки этого ужасающего убийства, только потому, что Гюлен находится в США».

 

http://www.interfax.ru/world/542350
Ссылка: http://kyr.24.kg/bolshoj_tirazh/42026/
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