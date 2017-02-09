Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар

Репортеры и журналисты из Государства Катар 9 февраля посетили Восточный университет имени М. Кашгари-Барскани . Представители СМИ Катара подготовят серию репортажей о Кыргызстане и, в том числе, о Восточном университете.

Ректор Алмаз Ибраев тепло встретил гостей и провел экскурсию по университету.

На сайте университета www.chygysh.kg планируется с помощью катарских коллег создать специальный раздел с доступом к электронной библиотеке для изучения арабского языка. Профессиональный тележурналист канала «Аль-Джазира» проведет мастер-класс для студентов.

В завершение визита ректор Восточного университета поблагодарил членов делегации и выразил надежду, что визит станет импульсом для укрепления потенциала сотрудничества Кыргызской Республики с Государством Катар.