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Бизнес

MegaCom: контролируйте свои расходы на связь

MegaCom предоставляет своим абонентам абсолютно бесплатные инновационные услуги и удобные в использовании приложения, которые помогут контролировать расходы на мобильную связь.

Выберите для себя сервис, с помощью которого вы будете общаться больше и при этом экономить:

  • »Автоинформатор о низком балансе» поможет вам контролировать свой баланс. При достижении суммы на вашем балансе 10 и менее сомов вы будете получать SMS-уведомление. Для подключения услуги необходимо набрать *510*1#вызов.
  • »Прозрачный счет» позволит вам проверять начисления за прошлый месяц по команде *080#вызов и за текущий месяц — *081#вызов. Вы сможете проверить общую сумму начислений в разрезе услуг телефонии, сообщений, интернет-услуг, а также прочих услуг.
  • С услугой «Mega USSD» вы всегда будете знать перечень подключенных платных услуг, тарифных опций, пакетов на своем номере с указанием суммы абонентской платы. Совершить проверку можно, набрав запрос в телефоне *515#вызов.
  • »Порог предупреждения» уведомит о том, что вы превысили установленный вами лимит на расходы связи. Наберите команду *081*9*ххх# вызов, где ххх — сумма порога, больше которого вы не хотели бы потратить. Каждый раз после достижения установленной суммы порога вы будете получать SMS-уведомление (отправляется на следующий день).
  • »Ваш мобильный счет» — это возможность получать детализацию ежемесячного счета на вашу электронную почту. Для регистрации e-mail достаточно отправить со своего мобильного номера SMS с адресом электронной почты на номер 130 и каждый месяц на указанный e-mail вы будете получать детализацию вашего счета.
  • Приложение «МегаПомощник» и онлайн-сервис на сайте «Личный кабинет» — это простые и удобные инструменты самообслуживания и управления своим номером. У вас будет возможность в один клик сменить тарифный план, подключить необходимую услугу или опцию, проверить баланс лицевого счета и статус своего номера, а также настроить сервисные оповещения на свой номер.
  • Уникальный сервис самообслуживания My Info поможет сэкономить время, совершив один бесплатный звонок на номер 8687, и получить актуальные данные по разделам: текущий баланс, начисления, платежи, бонусы, выданные в текущем месяце и многое другое.
  • Не забывайте о службе поддержки клиентов *500, специалисты которой готовы проконсультировать и помочь 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Больше информации ищите на сайте компании.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44747/
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