19:45
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Бизнес

«Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт

Усовершенствована структура портала beeline.kg, удобнее для пользователей стали навигация и поиск, полностью изменен дизайн веб-ресурса.

Официальный сайт «Скай Мобайл» претерпел кардинальные изменения благодаря лучшим международным веб-разработчикам. Обновленный ресурс обладает понятным интерфейсом, его дизайн и контент адаптированы под любые мобильные устройства. При разработке учитывались результаты исследования поведения пользователей на сайте, в том числе изучалась посещаемость разделов, выявлялись популярные страницы, количество переходов к ним и многое другое. В результате навигация ресурса существенно оптимизирована, пользователь легко может передвигаться по сайту, находить нужные тарифы и услуги.

Тилек Ахматов, коммерческий директор «Скай Мобайл»: «Теперь клиенту потребуется вдвое меньше кликов, чтобы получить нужную информацию. Для удобства пользователей в отдельном окне продублированы команды подключения тарифов и услуг. Новая платформа дает возможность применить полезные для пользователей виджеты, к примеру, при открытии мобильной версии сайта на главной странице предлагается установить приложение „Мой Beeline KG“. В целом все новшества направлены на достижение одной цели — сделать сайт для пользователей максимально удобным и информативным».

На сайте beeline.kg доступна информация о новых, недавно запущенных, больших проектах «Скай Мобайл», в том числе интернет-магазине shop.beeline.kg и видео-портале Beeplay.

Тилек Ахматов, коммерческий директор «Скай Мобайл»: «Веб-сайт beeline.kg — не просто качественная визитная карточка нашей компании, он является первоисточником всей информации о нашей деятельности, предлагаемых услугах и продуктах, новшествах, проектах и мероприятиях. В случае возникновения вопросов, к примеру, таких чувствительных для населения, как изменение условий тарифов, стоимости конкретных услуг, условий тематических акций, я призываю наших клиентов обращаться в первую очередь к сайту. Здесь все найдется, а для получения более детальных ответов можно воспользоваться интерактивными рубриками веб-ресурсаОнлайн-чат“, „Обратная связь“ и, конечно, обратиться к роботу-консультанту „Айдана“. Мы стараемся соблюдать принцип информационной открытости и считаем обновленный сайт одним из наших самых эффективных инструментов».

«Скай Мобайл» открыт для отзывов пользователей об обновленном веб-сайте и готов рассмотреть все рациональные предложения и пожелания.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44733/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Завершился финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»
Beeline передаст финансовую помощь пострадавшим в катастрофе «Боинга-747»
Beeline: Временные перебои работы сети вызваны техническими проблемами
Услышать тебя — это здорово!
Чункурчак и Орловка на связи!
Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!
Социальная ответственность в действии
Горнолыжная база «Чункурчак» и Beeline открыли зимний сезон-2017
Кыргызстанцы прошли в финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»
Определен третий миллионер Beeline!
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт