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Бизнес

MegaCom расширяет географию роуминга

MegaCom продолжает пополнять список стран, в которых действуют услуги роуминга. С начала 2017 года абоненты могут оставаться на связи со своими родными и близкими, при этом не меняя своего номера, в сети операторов T-Mobile (США), Telenor Myanmar (Мьянма), Cable&Wireless (Панама) и Vodafone (Фиджи).

Постепенно расширяя географию стран, компания MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления. В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в Филиальную сеть компании, где вы сможете ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга, а профессиональные специалисты предоставят квалифицированную консультацию и помогут подключить нужные услуги.

Роуминг от MegaCom — это возможность чувствовать себя как дома в любой точке мира.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44701/
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