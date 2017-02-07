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Бизнес

«Неделя английского языка» в Восточном университете

Кафедра «Языки» Восточного университета с 6 по 10 февраля 2017 года проводит «Неделю английского языка».

Для погружения студентов в языковую среду организаторы предлагают студентам и преподавателям всю неделю разговаривать на английском языке не только на занятиях, но и в других ситуациях. Помещения университета оформлены карточками и плакатами с поговорками и фразами на иностранном языке. Также студенты напишут конкурсное эссе If I were a Professor of English и сыграют в игру на правописание spelling bee.

«Знание английского языка открывает молодому поколению широкие перспективы в построении профессионального будущего, в выборе достойной профессии, а также в расширении кругозора», — отметил ректор университета А.Ибраев. Отдельно ректор подчеркнул, что изучению иностранных языков в Восточном университете уделяется особое место: кроме английского значительное количество часов отводится арабскому языку.

«Надеюсь, в будущем Восточный университет займет лидирующие позиции по изучению английского и арабского языков среди вузов не только Кыргызстана, но и стран ближнего зарубежья», — сказал А.Ибраев.

Подробнее о Восточном университете имени М.Кашгари-Барскани можно узнать на официальном сайте www.chygysh.kg.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44576/
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