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Бизнес

Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!

По многочисленным просьбам абонентов мегасети срок действия акции «Получи 4G-модем бесплатно» продлен до 30 июня 2017 года. Чтобы стать участником акции и получить модем 4G USB бесплатно, просто подключите тариф «Безлимитный 4G» сроком на 60 дней со скидкой.

В рамках акции стоимость подключения к тарифу на 60 дней снижена. Активируйте тариф за 2000 сомов вместо 2580 сомов. Принять участие в акции можно в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов мобильного оператора, которые находятся в зоне покрытия сети 4G.

Наслаждайтесь высокоскоростной технологией 4G LTE от MegaCom с тарифным планом »Безлимитный 4G». Публикуйте посты и фотографии в социальных сетях, играйте в популярные игры, загружайте нужные приложения, скачивайте любимые песни, смотрите новинки кино в высоком качестве — все это с помощью современного модема 4G USB. Пользоваться услугами Всемирной сети можно в любом месте — дома, на работе, на отдыхе. Все представленные 4G-модемы имеют высокую скорость соединения, компактны и удобны в использовании, необходимые драйверы устанавливаются в автоматическом режиме. К тому же модем 4G USB оснащен слотом для карты памяти micro SD объемом до 32 ГБ, что позволит вам использовать его как USB-флеш-накопитель.

4G LTE от MegaCom — почувствуй настоящую скорость!
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44567/
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