19:44
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Бизнес

Информационная безопасность ваших детей с MegaCom

Сегодня современные дети — это активные пользователи мобильного Интернета. Игры, социальные сети, чаты стали для них привычным способом общения. Однако не секрет, что есть множество сайтов сомнительного характера, и их посещение для маленьких пользователей небезопасно. В этом случае вы можете воспользоваться услугой «Детский Интернет» и быть абсолютно спокойными за действия ребенка в сети.

Данный сервис блокирует доступ на web-ресурсы, не предназначенные для детской аудитории: табак и алкоголь, насилие и преступление, азартные игры и мошенничество и многое другое. Доступ абоненты-дети получают только к проверенным сайтам — образование, искусство, спорт, компьютеры и технологии.

Плата за подключение в размере 10 сомов снимается только один раз при подтверждении ребенка на добавление своего номера в качестве контролируемого в профиль родителя, при этом с ребенка никакая оплата за пользование услугой не взимается, оплачивается только потребляемый интернет-трафик.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44321/
просмотров: 829
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
MegaCom расширяет географию роуминга
Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
Сегодня вы можете выиграть 1 000 000 сомов от MegaCom!
Успей получить 32 ГБ мобильного Интернета от MegaCom БЕСПЛАТНО!
6 причин подключить «Безлимитный 4G» от MegaCom
Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Эксперты MegaCom о том, как экономить на мобильном Интернете
Выиграйте эксклюзивный деловой набор на 2017 год от MegaCom
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт