19:45
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Бизнес

Мобильный оператор О! расширяет географию международного роуминга

Мобильный оператор О! сообщил, что в январе к списку роуминг-партнеров добавилось девять новых операторов. Теперь услуга голосового международного роуминга стала доступна для корпоративных абонентов О! в сетях Sunrise (Швейцария), Altyn Asyr (Туркменистан), а 4G-роуминг доступен в сетях Turkcell (Турция), Etisalat (Саудовская Аравия) и Rogers (Канада).

Кроме того, частные абоненты мобильного оператора О! получили больше возможностей оставаться на связи, пребывая за границей: услуги голосового роуминга стали теперь доступны в сети операторов Astelit (Украина), Telefonica (Германия) и Telenet Group (Бельгия).

«Мы уделяем большое внимание развитию роуминга. Так, абоненты компании получили возможность пользоваться услугами мобильной связи в сети еще 9 зарубежных операторов. Мы продолжаем увеличивать число сетей, доступных для роуминга абонентам О!», — сообщил руководитель службы интерконнекта и роуминга мобильного оператора О! Роман Литвинов.

Абоненты О! могут пользоваться роумингом более чем в 160 странах, а тарифы по ряду популярных направлений существенно снижаются. К примеру, в стоимость 1 Мб в сетях Tele2 России и Казахстана составляет всего 1 сом. Для подключения услуги достаточно набрать перед выездом за пределы нашей страны команду *996#, а для подключения интернет-роуминга необходимо набрать *997#.

Подробнее об услугах роуминга компании можно узнать на веб-сайте компании www.o.kg.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44124/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
«Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom расширяет географию роуминга
Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
«Смартфон по контракту» — уникальная возможность купить смартфон в рассрочку от мобильного оператора О!
Успей получить 32 ГБ мобильного Интернета от MegaCom БЕСПЛАТНО!
6 причин подключить «Безлимитный 4G» от MegaCom
Эксперты MegaCom о том, как экономить на мобильном Интернете
Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети по всей стране
О! запускает услугу «Мобильная библиотека»
4G LTE от MegaCom запущен еще в 10 селах Кыргызстана
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт