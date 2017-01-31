Мобильный оператор О! расширяет географию международного роуминга

роуминг-партнеров

4G-роуминг

Мобильный оператор О! сообщил, что в январе к спискудобавилось девять новых операторов. Теперь услуга голосового международного роуминга стала доступна для корпоративных абонентов О! в сетях Sunrise (Швейцария), Altyn Asyr (Туркменистан), адоступен в сетях Turkcell (Турция), Etisalat (Саудовская Аравия) и Rogers (Канада).

Кроме того, частные абоненты мобильного оператора О! получили больше возможностей оставаться на связи, пребывая за границей: услуги голосового роуминга стали теперь доступны в сети операторов Astelit (Украина), Telefonica (Германия) и Telenet Group (Бельгия).

«Мы уделяем большое внимание развитию роуминга. Так, абоненты компании получили возможность пользоваться услугами мобильной связи в сети еще 9 зарубежных операторов. Мы продолжаем увеличивать число сетей, доступных для роуминга абонентам О!», — сообщил руководитель службы интерконнекта и роуминга мобильного оператора О! Роман Литвинов.

Абоненты О! могут пользоваться роумингом более чем в 160 странах, а тарифы по ряду популярных направлений существенно снижаются. К примеру, в стоимость 1 Мб в сетях Tele2 России и Казахстана составляет всего 1 сом. Для подключения услуги достаточно набрать перед выездом за пределы нашей страны команду *996#, а для подключения интернет-роуминга необходимо набрать *997#.