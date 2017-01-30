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Бизнес

Успей получить 32 ГБ мобильного Интернета от MegaCom БЕСПЛАТНО!

Супер-акция от MegaCom «32 ГБ В ПОДАРОК» по многочисленным просьбам абонентов продлена до 31 марта 2017 года. Десятки тысяч абонентов уже получили 32 ГБ высокоскоростного Интернета абсолютно бесплатно, просто подключив сеть четвертого поколения 4G LTE от MegaCom по команде *460 (вызов).

Только представьте, 32 ГБ мобильного 4G-интернета от MegaCom — это до 40 фильмов в формате HD, свыше 6000 ваших любимых песен, более 30 миллионов сообщений в WhatsApp, до 4000 минут видеозвонков по Skype или до 20 тысяч минут голосовых звонков по Viber. А любители фотографироваться смогут просмотреть или опубликовать до 153 тысяч фотографий в Instagram.

В случае если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вам обменяют вашу старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно. После успешной активации сети четвертого поколения вы автоматически получите в подарок 32 ГБ мобильного Интернета для использования в сети 4G.

Дополнительная информация по акции на сайте компании MegaCom.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/44099/
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