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Бизнес

Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

Сегодня в здании головного офиса компании MegaCom прошла совместная с Республиканским центром крови Кыргызской Республики акция по сдаче донорской крови. Цель данного мероприятия — пополнить запасы донорской крови в больницах, где ощущается их нехватка, и привлечение кыргызстанцев к добровольному донорству крови и ее компонентов.

В компании MegaCom действующие и потенциальные доноры крови и ее компонентов принимают участие в подобных мероприятиях исключительно на добровольной основе. И в этот раз в мобильном пункте Станции переливания крови было многолюдно, что говорит о высоком уровне гражданской активности сотрудников компании. Каждый понимает, что именно доноры порой являются единственным источником жизни для людей, нуждающихся в переливании крови. На этот раз в акции приняли участие 46 сотрудников компании, в числе которых как доноры со стажем, так и новички.

»Сегодня я впервые стал донором крови. Раньше почему-то боялся этой процедуры, но, как оказалось, это совершенно безболезненно и безопасно. К тому же приятно осознавать, что твоя кровь может кому-то помочь», — поделился впечатлениями один из специалистов компании.

В совокупности за 4 года проведения подобных акций в компании MegaCom в них приняли участие более 250 сотрудников компании, в результате удалось собрать в общей сложности около 120 литров крови. MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/43866/
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