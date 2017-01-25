Эксперты MegaCom о том, как экономить на мобильном Интернете

1. Подключайте
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2. Изучайте новые выгодные предложения от мобильного оператора.
· Новый тарифный план «Интернет навсегда» — это безлимитный Интернет без ограничений по объемам и абонентской платы.
3. Используйте мобильные версии сайтов и популярных социальных сетей.
· Мобильная версия сайта всегда более легкая, поэтому загружается быстрее и расходует меньший объем мобильного трафика.
4. Включите режим экономии трафика в вашем браузере.
5. Регулярно обновляйте программное обеспечение вашего смартфона и версии установленных приложений, так как их разработчики предлагают все новые решения по контролю трафика и экономии средств.
6. Устанавливайте лимиты потребления трафика и оповещения при достижении порога. Это можно сделать, зайдя в настройки мобильного телефона.
7. Отключайте «фоновый режим обмена данными» редко используемых вами приложений.
8. Настройте загрузку обновлений только по
9. Не забывайте отключать мобильные данные, когда пользуетесь WiFi.
Компания MegaCom прилагает усилия для того, чтобы абоненты были обеспечены информационной поддержкой и оперативной помощью при возникших затруднениях. Специалисты службы поддержки клиентов *500, центров продаж и обслуживания и фирменных салонов готовы проконсультировать вас и ответить на ваши вопросы. Также вы можете отправить бесплатные
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