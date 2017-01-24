Более 100 000 пользователей социальных сетей выбирают О!

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На сегодняшний день на официальные страницы мобильного оператора О! в социальных сетях уже подписаны свыше 107 тысяч пользователей. Акомпании — лидер средиКыргызстана по данным самого популярного сервиса аналитики соцмедиа SocialBakers . За обновлениями страницы компании следят более 50 тысяч пользователей популярной соцсети.

«Мы уделяем особое внимание службе поддержки на официальных страницах компании в социальных сетях. Так, любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут, независимо от времени суток и дня недели. Мы всегда на связи для наших абонентов!» — отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Будьте в центре событий, присоединяйтесь к официальным страницам О! в социальных сетях Facebook, «Одноклассники», Instagram, Viber и Twitter!

Мобильный оператор О! — сеть для твоего смартфона!