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Бизнес

О! запускает услугу «Мобильная библиотека»

Мобильный оператор О! сообщает о запуске образовательной услуги «Мобильная библиотека», в рамках которой у пользователей есть возможность читать или слушать интересующие произведения не выходя из дома. В библиотеке собраны самые популярные романы, бизнес-книги и мировые бестселлеры. Фонд «Мобильной библиотеки» составляют порядка 36000 электронных произведений и аудиокниг русской и зарубежной литературы.

«Мы уделяем внимание повышению цифровой грамотности населения и расширению спектра услуг для клиентов компании. Современные мобильные технологии предоставляют все новые возможности для пользователей. Поэтому мы рады предоставить новый сервис, который открывает доступ к интересному и качественному контенту. С помощью услуги „Мобильная библиотека“ абоненты могут познакомиться с известными литературными произведениями. Подключайтесь!» — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Чтобы воспользоваться «Мобильной библиотекой», необходимо зайти на сайт books.o.kg и ввести логин и пароль, предварительно подключив услугу командой *7780#. При этом можно воспользоваться любым веб-браузером, установленным на мобильное устройство.

Стоит отметить, что мобильный оператор О! предоставляет 3 дня бесплатного доступа к библиотеке при первом подключении. С 4-го дня стоимость абонентской платы за услугу составит 5 сомов в сутки. Интернет-трафик для посещения «Мобильной библиотеки» в сети О! не тарифицируется.

Подробная информация о новой услуге «Мобильная библиотека» на сайте компании www.o.kg и на books.o.kg.

Мобильный оператор О! — сеть для твоего смартфона!
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/43597/
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