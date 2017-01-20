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Бизнес

MegaCom первым в Кыргызстане запустил технологию UMTS-900

Компания MegaCom первой на телекоммуникационном рынке Кыргызстана получила право на использование стандарта частоты 3G 900 МГц и уже провела технические работы по ее внедрению. Улучшение качества связи и увеличение скорости мобильного Интернета сети MegaCom смогут ощутить более 58 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов 6 областей страны:

Чуйская область: села Ысык-Ата, Карагай-Булак, Заречное, Берюлю, Тош-Булак, Четинди, Татыр, Джаны-Джол, Ильичевское и Кыз-Кия;

Иссык-Кульская область: пгт. Джергалан;

Нарынская область: села Казан-Куйган, Джергетал, Ак-Булун, Алыш, Дебелюу, Орто-Нура, Чет-Нура, Таш-Башат, Эки-Нарын, Ак-Кудук, Кара-Бюрген, Конорчок, Чолок-Кайын, Оттук, Эчки-Баши, Ак-Кыя, Байгенчек, Кек-Джар, Ак-Чий, Джаны-Тилек, Восьмое Марта, Ак-Булун, Ийри-Суу, Кайынды, Кенеш, Тош-Булак, Кызыл-Коргон, Табылгыты и пгт. Мин-Куш;

Джалал-Абадская область: села Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Кызыл-Суу, Арал, Бирдик, Атай и имени К.Маркса;

Ошская область: с. Первое Мая;

Баткенская область: с. Катран.

Вопрос качественного 3G в сельской местности сегодня стоит особенно остро, учитывая, что спрос на скоростной мобильный Интернет растет не только в городах, но и в небольших и удаленных населенных пунктах. С помощью нового стандарта UMTS-900 этот вопрос решается оперативно. Оборудование стандарта UMTS-900 обладает большим радиусом действия, а перевод существующих базовых станций на работу в UMTS-900 позволит покрывать уверенной 3G-связью не только села и малые города, но и автомобильные трассы, холмы и так далее. Еще одно серьезное преимущество UMTS-900 — эффективное проникновение сигнала внутрь зданий, обусловленное низкой частотой. Сегодня MegaCom — первый и единственный кыргызстанский оператор, абонентам которого доступна эта новая технология 3G.
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/43560/
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