MegaCom: более 54 населенных пунктов обеспечены качественной связью

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью в любом уголке Кыргызстана быть на связи. В декабре специалистами MegaCom были проведены плановые технические работы.

В конце 2016 года было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в 27 населенных пунктах 5 областей:

Иссык-Кульская область: пгт. Джергалан и с. Джети-Огуз (курорт);

Нарынская область: села Табылгыты, Кызыл-Коргон , Ак-Чий и Джаны-Тилек ;

Джалал-Абадская область: села Калмак-Кырчын , Сары-Булак , Аркит, Кезарт, Кызыл-Кель , Сай-Булун , Чалдыбар, Чат, Арал, Бирдик, Атай, имени К.Маркса и участок автодороги Казарман — Джалал-Абад ;

Ошская область: села Тээке, Ак-Босого , Кичи-Каракол , Чон-Каракол и Первое Мая;

Баткенская область: села Катран, Коргон ( Ак-Терек ), Чуянчи.

Мобильный Интернет от MegaCom стандарта 3,75G стал еще быстрее в городах Бишкеке и Джалал-Абаде , а также в селах Джон-Тебе , Куру-Маймак , Суулу-Маймак Таласской области и в селах Кара-Джигач , Сары-Джон Чуйской области.

Благодаря запуску современной базовой станции мобильной связью от MegaCom теперь пользуются жители отдаленного села Таш-Акур Джалал-Абадской области.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в 6 областях:

Чуйская область: г. Бишкек и пгт. Каинды;

Иссык-Кульская область: с. Джети-Огуз ;

Таласская область: села Уч-Коргон и Кайнар;

Джалал-Абадская область: г. Джалал-Абад , села Сары-Талаа , Масы и Кочкор-Ата ;

Ошская область: села Кашгар-Кыштак , Кызыл-Кошчу , Фрунзе, Кара-Колот , Кунгей и Курулуш;

Баткенская область: села Голбо, Лесхоз, Калача ( Ак-Турпакский айыльный округ) и. Калача ( Уч-Коргонский айыльный округ).

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.