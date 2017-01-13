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Бизнес

Beeline: Временные перебои работы сети вызваны техническими проблемами

В ночь с 12 на 13 января 2017 года абоненты ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) в Чуйской и Таласской областях республики ощутили проблемы со связью, в том числе сложности при совершении звонков, обрывы звонков при установленном соединении, медленную доставку смс-сообщений и передачу данных. Сбои в сети были вызваны вышедшим из строя оборудованием, технические службы оператора на данный момент выявили и устранили все неисправности.

Алексей Огнев, технический директор ООО «Скай Мобайл»: «Работоспособность сети в Чуйской и Таласской областях полностью восстановлена. Аварийная ситуация ликвидирована, оборудование функционирует в штатном режиме. Как только был получен сигнал о перебоях и определена локация проблем со связью, наши инженеры непрерывно трудились в Бишкеке и на местах над устранением причин сбоев. Им удалось оперативно и максимально быстро решить сложные задачи, хотелось бы поблагодарить специалистов за профессионализм и ответственность. Мы продолжим отслеживать качество работы сети».

ООО «Скай Мобайл» искренне приносит извинения за временные неудобства и обращается к своим абонентам с просьбой сообщать об испытанных трудностях при пользовании услугами мобильной связи и мобильного Интернета. Это поможет существенно ускорить восстановление стабильной работы сети и качественно улучшить ее в дальнейшем.

Координаты для связи с компанией:

Контакт-центр «Beeline»:

Телефоны: 0611 (бесплатно с мобильных Beeline) и 0775580611 (бесплатно с городских телефонов)

Электронная почта: answer@beeline.kg

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Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/43136/
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