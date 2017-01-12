19:45
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Бизнес

О!TV лидирует в рейтинге бесплатных приложений

В конце минувшего года мобильный оператор О! представил мобильное телевидение O!TV. В рамках предложения предусмотрено 130 телеканалов, которые можно смотреть на самых разных устройствах.

Для более удобного просмотра мобильного телевидения компания также презентовала специальное мобильное приложение O!TV для смартфонов и планшетов с операционной системой Android и iOS. Буквально спустя несколько недель приложение возглавило чарт «Топ новых бесплатных приложений» на Google Play и App Store в Кыргызстане.

O!TV стремительно поднялось на первое место в рейтинге бесплатных приложений в Google Play, оттеснив другие популярные сервисы. А в App Store приложение входит в топ-10 самых популярных бесплатных приложений наряду с Facebook, Instagram и 2GIS. Отметим, что рейтинг составляется, основываясь на количестве уникальных пользователей программ в месяц.

«Когда под рукой смартфон или планшет, смотреть любимые фильмы и передачи, быть в курсе новостей, следить за героями любимых телешоу в любое удобное для вас время становится удобнее. Сервис O!TV — это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив O!TV абоненты смогут превратить свой смартфон или планшет в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть покрытие сети О!, любые другие мобильные сети или Wi-Fi», — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоит отметить, что для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV не тарифицируется.

Для просмотра мобильного телевидения достаточно подключить один из тарифов линейки «Переходи на О!» или услугу O!TV, выбрав подходящий пакет ТВ-каналов. Для более удобного просмотра мобильного телевидения рекомендуется скачать специальное мобильное приложение O!TV в. Play Market или App Store.

Ознакомиться с подробной информацией по мобильному телевидению O!TV и узнать о подключении пакета ТВ-каналов можно на сайтах: https://otv.kg, http://perehodi.o.kg или по телефонам: 751 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).
Ссылка: http://kyr.24.kg/biznes_info/43090/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
Более 100 000 пользователей социальных сетей выбирают О!
С мобильным оператором О! деньги возвращаются!
Мобильное телевидение О!TV в. новой линейке тарифов «Переходи на О!»
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт