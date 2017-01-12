Чон-Далы

Ысык-Атинского

Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции, обеспечив более качественное покрытие и увеличив емкость сети. В начале января 2017 года были введены в эксплуатацию новые базовые станции в Бишкеке и в селах Романовка Сокулукского района и Шевченко, Туз, Дайырбек,района.

Благодаря проведенным работам жители районов Кызыл-Аскер , Нижняя Ала-Арча , жилмассивов «Токольдош» и «Бакай-Ата» , а также сел Романовка Сокулукского района и Шевченко, Туз, Дайырбек, Чон-Далы Ысык-Атинского района уже сегодня могут ощутить улучшение качества голосовых услуг и мобильного Интернета.

«Качество голосовых услуг и передачи данных является для абонентов определяющим фактором, поэтому мобильный оператор О! продолжает увеличивать инвестиции в развитие собственной сети. В наступившем 2017 году компания запланировала продолжить строительство новых базовых станций и провести модернизацию действующего оборудования», — отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.